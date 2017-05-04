«Ювентус» одержал уверенную победу над «Монако»
Дубль на счету Игуаина, две голевые передачи отдал Дани Алвес
Рим, 4 мая 2017, 07:28 — REGNUM В первом полуфинальном матче стадии Лиги чемпионов футболисты итальянского «Ювентуса» одержал победу над «Монако». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и закончилась победой «старой синьоры» — 2:0.По голу в каждом из таймов забил аргентинский форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин. В первом тайме он после передачи пяткой Дани Алвеса пробил с линии штрафной точно в угол. Во втором тайме форвард замкнул навес с фланга все того же Дани Алвеса.
В итоге — гостевая победа «Ювентуса», который сделал большой шаг на пути к финалу. Ответный матч состоится 9 мая в Турине.
Напомним, что в другой полуфинальной паре встречались два испанских клуба: «Реал» и «Атлетико». После первого матча счет — 3:0 в пользу «Реала».
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