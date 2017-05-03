Баскетбол. В четвертьфинале Единой Лиги ВТБ против ВЭФа «Зенит» повёл 2:0
В отличие от первого матча, «Зенит» добился преимущества только в самом конце последней четверти матча
Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 21:54 — REGNUM Результат второго матча четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и рижским ВЭФом.
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — ВЭФ (Рига, Латвия) 79:74 (10:18 29:21 20:14 20:21), счёт в серии 2:0
Следующий матч «Зенит» и ВЭФ сыграют в Риге 8 мая.
Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Четвертьфиналы Единой Лиги ВТБ начались матчем «Зенит« — ВЭФ
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