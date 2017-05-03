Гандбол. Сборная России проиграла шведам в отборе на Евро-2018
После двух ничьих со Словакией и Черногорией Россия проиграла Швеции, и пробиться на Евро-2018 ей будет очень непросто
Санкт-Петербург, 3 мая 2017, 21:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошёл отборочный матч на Евро-2018 в 6-й группе.
- Сборная России — Сборная Швеции 21:29 (10:17 11:12)
Понятно, что нынешняя сборная России не соперник для сборной Швеции, но хотя бы побороться россияне в этом матче более серьёзно. Швеция уже в первой половине первого тайма получила преимущество в шесть мячей и до конца матча спокойно удерживала это преимущество.
Теперь россияне сыграют матч в Швеции, он пройдёт 6 мая. После этого у сборной России останутся игры со Словакией на выезде и с Черногорией дома. Шансы на попадание на Евро-2018 остаются достаточно реальными.
Положение команд в отборочных группах к Чемпионату Европы 2018 года по гандболу можно посмотреть здесь.
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Гандбол
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