Гандбол. Сборная России проиграла шведам в отборе на Евро-2018

Санкт-Петербург, , 21:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге прошёл отборочный матч на Евро-2018 в 6-й группе.

Сборная России — Сборная Швеции 21:29 (10:17 11:12)

Понятно, что нынешняя сборная России не соперник для сборной Швеции, но хотя бы побороться россияне в этом матче более серьёзно. Швеция уже в первой половине первого тайма получила преимущество в шесть мячей и до конца матча спокойно удерживала это преимущество.

Теперь россияне сыграют матч в Швеции, он пройдёт 6 мая. После этого у сборной России останутся игры со Словакией на выезде и с Черногорией дома. Шансы на попадание на Евро-2018 остаются достаточно реальными.

Положение команд в отборочных группах к Чемпионату Европы 2018 года по гандболу можно посмотреть здесь.