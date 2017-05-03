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По приглашению компании «ФосАгро» Кировск посетили легенды лыжного спорта

Спорт

В Кировске прошли всероссийские лыжные соревнования «Хибинская весна — 2017» на призы компании «ФосАгро» и администрации города. В стартах приняли участие более 100 спортсменов из различных регионов страны и из Белоруссии

Москва, 3 мая 2017, 16:29 — REGNUM  

По приглашению компании «ФосАгро» почетными гостями «Хибинской весны» стали чемпионы и призеры Олимпийских игр Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров, а также вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов и ответственный секретарь Федерации Юрий Гармаш.

Приглашать именитых спортсменов в Кировск — добрая традиция компании «ФосАгро».

"Наша компания активно поддерживает развитие спорта во всех регионах своего присутствия. Именно поэтому мы возродили легендарные соревнования «Хибинская весна» в Кировске. К нам приехали спортсмены со всех городов России, а также из Белоруссии. Это настоящий праздник для всей Мурманской области. Руководство «ФосАгро» делает все для того, чтобы нашу компанию знали не только как лучшего производителя качественных удобрений, но и как социально-ответственного партнера», — заявил заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по работе с государственными органами Валерий Фёдоров.

Программа пребывания в Кировске у почётных гостей была очень насыщенной. Помимо участия в церемонии открытия и награждении победителей «Хибинской весны», знаменитые спортсмены провели мастер-класс для воспитанников лыжного отделения детско-юношеской спортивной школы, поучаствовали в спортивном празднике «Папа, мама, я — спортивная семья».

«Кировск — особенное место для всех лыжников. Именно здесь мы получали свои первые разряды. И сейчас здесь благодаря компании «ФосАгро» снова созданы все условия для тренировок, подготовлены трассы высочайшего уровня. Уверен, что «Хибинская весна» с каждым годом будет привлекать всё больше участников», — отметил олимпийский чемпион Михаил Девятьяров.

Победителями гонок «Хибинской весны» среди юниоров стали Анастасия Бекряшева из Кандалакши и Алексей Лупандин из Мурманска.

Среди взрослых спортсменов первые места заняли Павел Магазеев (Республика Беларусь) и Анастасия Власова (Мончегорск).

В эстафете сильнейшей оказалась команда из Мончегорска.

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