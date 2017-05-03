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‍Мутко пока не обращался в комитет по этике из-за слов Павлюченко

Спорт

«Только прилетел из Сочи…»

Виталий Мутко
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Виталий Мутко

Москва, 3 мая 2017, 15:43 — REGNUM  Обращения президента Российского футбольного союза Виталия Мутко в комитет по этике в связи с поведением нападающего ФК «Урал» (Екатеринбург) Романа Павлюченко пока не было: глава ФРС еще не разобрался в вопросе, передает «Чемпионат».

"Слова Романа Павлюченко? Я пока ничего не читал и не видел, поэтому не могу ничего сказать о комитете по этике. Только прилетел из Сочи и еще не разобрался в вопросе», — уточнил он.

Комментируя поведение Павлюченко, глава комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что осуждает подобные проявления эмоций, сообщает «Р-Спорт».

"Они не соответствуют уровню, на котором футболист выступает. Тем более что футбол — самый публичный вид спорта», — сказал он.

Напомним, 2 мая в финале Кубка России с ФК «Локомотив» (Москва) екатеринбуржцы проиграли со счетом 2:0. В конце матча произошла потасовка, окончившаяся удалением с поля четырех игроков.

После игры Павлюченко нецензурно высказался в адрес одного из удаленных с поля — Ари из команды противников. «У этого урода Ари надо забрать золотую медаль. Таких уродов надо из страны гнать, которые подбегают к человеку и бьют сзади по голове исподтишка. Это делают только конченые футболисты. Так и напишите. За это он ещё ответит. Приедет в Екатеринбург и получит», — сказал он.

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