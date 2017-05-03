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‍Роналду: Игра с «Атлетико» была хороша от начала и до финального свистка

Спорт

«Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели»

Кристиано Роналду в сборной Португалии
Ludovic Péron
Кристиано Роналду в сборной Португалии

Мадрид, 3 мая 2017, 13:25 — REGNUM  Матч ФК «Реал Мадрид» первого полуфинала Лиги чемпионов против команды «Атлетико Мадрид» был сыгран хорошо от первой до последней минуты, заявил нападающий победителей Криштиану Роналду, сообщает Аs.

«Провели матч хорошо от начала и до финального свистка. Полностью заслужили победу», — сказал Роналду.

По словам футболиста, если бы не вратарь «Атлетико» Ян Облак, то «Реал» «забил бы еще больше». Он бесконечно рад, что ему удалось преодолеть рубеж в 400 голов.

«Овации трибун? Я просто хочу, чтобы болельщики мне не свистели. Тогда я буду делать для них все, что от меня зависит», — сказал он.

Напомним, 2 мая в испанской столице состоялся матч между командами «Реал» и «Атлетико». Победил «Реал», причем все три мяча забил Роналду: на 10-й, на 73-й и на 86-й минутах.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету нападающего десять голов, и он вышел на второе место в списке бомбардиров, уступая один мяч Лионелю Месси (ФК «Барселона»).

Читайте ранее в этом сюжете: Разгромной победой «Реала» завершился первый полуфинальный матч ЛЧ

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