Среда, 3 Мая 2017 года
11:35:24 МСК

Футболист «Урала» рассказал, кто спровоцировал драку в матче Кубка России

Спорт

2 мая московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» и выиграл Кубок России

Краснодар, 3 мая 2017, 10:41 — REGNUM  Потасовка футболистов «Урала» и «Локомотива» в конце финального матча Кубка России произошла из-за провокаций со стороны иностранного игрока московской команды. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил полузащитник екатеринбургской команды Роман Емельянов.

«Я уже был на скамейке, но как рассказал Артем Фидлер якобы Фернандеш (Мануэл Фернандеш) сказал что-то про его маму и он не сдержался, полез на них всех», — говорит Емельянов.

Напомним, матч между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом» в финале Кубка России по футболу завершился массовой дракой футболистов на последних минутах встречи. По итогам потасовки были удалены с поля четыре футболиста: Ари («Локомотив»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Артем Фидлер («Урал») и Эдгар Манучарян («Урал»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая московский «Локомотив» переиграл екатеринбургский «Урал» и выиграл Кубок России. Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0.

Читайте также: Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео

Читайте также: «Локомотив» стал обладателем Кубка России по футболу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Почти 2 кг тротила хранил житель Самарской области: операция ФСБ
СамараРоссия Теракт в метро Санкт-Петербурга Происшествия
NB!
03.05.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: Иран выступил за право народа
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
03.05.17
Станислав СтремидловскийНовая Турция: кто примет константинопольского патриарха?
СтамбулТурция Православие Политика
NB!
03.05.17
Губернатору Меркушкину посоветовали удовлетворить льготников
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное