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«Бостон» победил «Вашингтон» в матче серии плей-офф НБА

Спорт

После двух матчей «Бостон» повел в серии со счетом 2-0

Вашингтон, 3 мая 2017, 09:23 — REGNUM  «Бостон» на своей площадке выиграл в овертайме у «Вашингтона» со счетом 129:119.

Это был второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Томас, который набрал 53 очка. Этот показатель является лучшим в НБА с 2003 года, когда разыгрывающий «Филадельфии» Аллен Айверсон набрал 55 очков.

Самым результативным игроком «Вашингтона» в этой встрече стал разыгрывающий Джон Уолл, набравший 40 очков.

«Бостон» закрепил свое преимущество в этой серии. Теперь счет стал 2−0 в пользу «Бостона» Следующие два матча серии пройдеут на площадке «Вашингтона».

В другой встрече дня «Голден Стэйт» дома обыграл «Юту» — 106:94.

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