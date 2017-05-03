«Бостон» победил «Вашингтон» в матче серии плей-офф НБА
После двух матчей «Бостон» повел в серии со счетом 2-0
Вашингтон, 3 мая 2017, 09:23 — REGNUM «Бостон» на своей площадке выиграл в овертайме у «Вашингтона» со счетом 129:119.Это был второй матч полуфинальной серии плей-офф НБА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Айзея Томас, который набрал 53 очка. Этот показатель является лучшим в НБА с 2003 года, когда разыгрывающий «Филадельфии» Аллен Айверсон набрал 55 очков.
Самым результативным игроком «Вашингтона» в этой встрече стал разыгрывающий Джон Уолл, набравший 40 очков.
«Бостон» закрепил свое преимущество в этой серии. Теперь счет стал 2−0 в пользу «Бостона» Следующие два матча серии пройдеут на площадке «Вашингтона».
В другой встрече дня «Голден Стэйт» дома обыграл «Юту» — 106:94.
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