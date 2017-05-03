Тренер «Монако»: У «Ювентуса» есть дух победителей

Монако, , 09:12 — REGNUM Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящей встречи французского клуба с туринским «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

«У «Ювентуса» есть дух победителей, — говорит Жардим. — Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол».

При этом наставник «Монако» выразил надежду, что его команде удастся забить мяч на поле «Ювентуса».

«Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два «Тоттенхэму», — говорит Жардим. — Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне».

Напомним, матч «Монако» — «Ювентус» состоится в среду, 3 мая.