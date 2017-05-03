«Монако» отказался продавать Мбаппе в «МЮ» за 85 млн евро

Лондон, , 09:11 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» собирается выкупить трансфер нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Руководство «Манчестер Юнайтед» предложило заплатить за переход игрока сборной Франции 85 млн евро, на что французский клуб ответил отказом.

В «Монако» считают, что могут получить за 18-летнего форварда от 120 до 140 миллионов.

В текущем сезоне Мбаппе провел 25 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.

Напомним, итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в 2013 году одним из первых сообщил о переходе Гарета Бэйла в мадридский «Реал».