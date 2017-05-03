Среда, 3 Мая 2017 года
10:05:43 МСК

Стал известен состав сборной России на ЧМ-2017 по хоккею

Спорт

Капитаном команды будет Сергей Мозякин

Москва, 3 мая 2017, 08:38 — REGNUM  В преддверии чемпионата мира Федерация хоккея России опубликовала состав национальной сборной. В заявке заначатся 23 хоккеиста:

— вратари — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

— защитники — Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Антон Белов (СКА), Владислав Гавриков («Локомотив»), Артем Зуб (СКА), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Михаил Науменков (ЦСКА);

— нападающие — Никита Гусев, Евгений Дадонов, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Вадим Шипачев (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Владислав Наместников, Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»).

Капитаном сборной России тренерский штаб назначил форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. Ассистентами капитана будут нападающий Вадим Шипачев и защитник Антон Белов (оба — СКА). Основным вратарем команды станет голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч сборная России проведет с командой Швеции 5 мая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
Главное сегодня
NB!
03.05.17
В Новосибирске строительство «рая» угрожает обрушением жилых домов
НовосибирскРоссия Строительство жилья Происшествия
NB!
03.05.17
Александр БеловThe Strategist: КНДР может «доставить» ядерное оружие в любой город
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
03.05.17
«Денег нет, ставьте буржуйки»: в Якутии компаниям ЖКХ не дают госсубсидии
ЯкутскРоссия Проблемы ЖКХ Экономика
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
В борьбе против угольных портов СВП Ванино утонул в мусорных свалках
ВаниноХабаровский крайРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Китай в борьбе за моря и океаны
ДаляньКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Медведев принял решение о повышении МРОТ под серьёзным давлением?
ВладивостокРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Путин и Меркель ищут компромиссы? — «Мнение России остается определяющим»
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное