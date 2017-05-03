Стал известен состав сборной России на ЧМ-2017 по хоккею

Москва, , 08:38 — REGNUM В преддверии чемпионата мира Федерация хоккея России опубликовала состав национальной сборной. В заявке заначатся 23 хоккеиста:

— вратари — Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА);

— защитники — Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург», Магнитогорск), Антон Белов (СКА), Владислав Гавриков («Локомотив»), Артем Зуб (СКА), Богдан Киселевич (ЦСКА), Андрей Миронов («Динамо»), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»), Михаил Науменков (ЦСКА);

— нападающие — Никита Гусев, Евгений Дадонов, Сергей Плотников, Александр Барабанов, Вадим Шипачев (все — СКА), Кирилл Капризов, Валерий Ничушкин, Сергей Андронов, Иван Телегин, Андрей Светлаков (все — ЦСКА), Владислав Наместников, Никита Кучеров (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»).

Капитаном сборной России тренерский штаб назначил форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина. Ассистентами капитана будут нападающий Вадим Шипачев и защитник Антон Белов (оба — СКА). Основным вратарем команды станет голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. Первый матч сборная России проведет с командой Швеции 5 мая.