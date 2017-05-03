Бразилия и Португалия встретятся в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Бразилиа, , 08:17 — REGNUM Сборная Португалии в третьем туре группового этапа в тяжелейшей борьбе сумела одолеть команду Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу португальцев. Исход встречи решился в дополнительное время.

В первом периоде команды голов не забили, во втором Бельшиор вывел португальцев вперёд, но Али Карим на последней минуте основного времени перевёл встречу в овертайм. В самом начале дополнительного времени точный удар нанес Бруно Ново.

После этой победы португальцы заняли второе место в группе С и вышли в плей-офф, где сыграют с бразильцами в четвертьфинальном матче.

Сборная Бразилии уверенно прошла групповую стадию, заняв первое место в группе D. Бразильцы одержали три победы в трех матчах — над Таити, Японией и Польшей.

Напомним, что с 27 апреля по 8 мая на Багамских Островах проходит чемпионата мира-2017 по пляжному футболу.