«Нью-Йорк Рейнджерс» сократил отставание в серии против «Оттавы»

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную победу в третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Михаэль Грабнер, Рик Нэш и Оскар Линдберг. За «Оттаву» отличился Жан-Габриель Пажо.

После этой победы счёт стал 2−1 в пользу «Оттавы». Таким образом, «рейнджерам» удалось сократить отставание в серии.

Напомним, что два предыдущих матча завершились победой подопечных Ги Буше — 2:1 и 6:5.

Четвёртый матч пройдет Нью-Йорке 5 мая.