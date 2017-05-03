«Нью-Йорк Рейнджерс» сократил отставание в серии против «Оттавы»
Счет в серии стал 2:1 в пользу «Оттавы»
Вашингтон, 3 мая 2017, 07:46 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал уверенную победу в третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ против «Оттавы Сенаторз». Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили Матс Цуккарелло, Михаэль Грабнер, Рик Нэш и Оскар Линдберг. За «Оттаву» отличился Жан-Габриель Пажо.
После этой победы счёт стал 2−1 в пользу «Оттавы». Таким образом, «рейнджерам» удалось сократить отставание в серии.
Напомним, что два предыдущих матча завершились победой подопечных Ги Буше — 2:1 и 6:5.
Четвёртый матч пройдет Нью-Йорке 5 мая.
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