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Разгромной победой «Реала» завершился первый полуфинальный матч ЛЧ

Спорт

Криштиану Роналду оформил хет-трик

Мадрид, 3 мая 2017, 07:30 — REGNUM  Мадридское дерби в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов завершилось разгромной победой «Реала» — 3:0. В составе действующего победителя турнира все три мяча забил Криштиану Роналду.

На 10-й минуте встречи Роналду открыл счет ударом головой после навеса Карлоса Касемиро. На 73-й минуте он с линии штрафной мощнейшим ударом пробил под перекладину. А под занавес матча, на 86-й минуте, замкнул передачу Лукаса Васкеса.

Теперь на счету Роналду 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Благодаря этому он вышел на второе место в списке бомбардиров и уступает один мяч лишь Лионелю Месси.

«Атлетико» по ходу матча имел несколько хороших моментов. В частности, на 17-й минуте форвард гостей Кевин Гамейро выбежал один на один с голкипером «Реала», но не сумел реализовать свой момент. Кейлор Навас сумел выбить у него мяч прямо из-под ног.

Напомним, что «Реал» и «Атлетико» играют между собой в Лиге чемпионов уже четвертый сезон подряд. Так, финал 2014 года завершился победой «Реала» со счетом 4:1. В 2015 году «Реал» оказался сильнее в четвертьфинале по сумме двух матчей — 0:0, 1:0. В 2016 году «Реал» победил в финале в серии пенальти.

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