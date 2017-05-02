Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» переиграть «Питтсбург»
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3
Питтсбург, США, 2 мая 2017, 11:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке уступил «Вашингтон Кэпиталз» в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча, прошедшая 1 мая в Питтсбурге, завершилась в овертайме со счетом 2:3.
В составе хозяев площадки голевыми действиями отметились Евгений Малкин и Джастин Шульц. У гостей шайбы забросили Никлас Бекстрём, Евгений Кузнецов и Кевин Шаттенкирк.
Игрок сборной России Александр Овечкин, выступающий за «Кэпиталз», отметился в этом матче результативной передачей.
Таким образом, после трех «ледовых битв» «Питтсбург» ведет в серии с «Вашингтоном» со счетом 2:1. Четвертый матч серии пройдет 3 мая в Питтсбурге.
НХЛ. Плей-офф. ½ финала. 3-й матч
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1).
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