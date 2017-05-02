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Голкипер «Ростова» поставил «сухой» рекорд РФПЛ, опередив Нигматуллина

Спорт

Никита Медведев не пропустил мяч в свои ворота в течение 952 минут

Никита Медведев
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Никита Медведев

Ростов-на-Дону, 2 мая 2017, 11:23 — REGNUM  

Голкипер футбольного клуба «Ростов» Никита Медведев с честью выполняет свою миссию. В матче с пермским «Амкаром» игрок под номером 77 поставил «сухой» рекорд РФПЛ, не пропустив мяч в свои ворота в течение 952 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе желто-синих 2 мая.

Напомним, Медведев в прошлой игре обновил клубный рекорд по продолжительности «сухой» серии. А теперь 22-летний вратарь не только обогнал голкипера Сослана Джанаева (775 минут), но и опередил рекордсмена Руслана Нигматуллина. Его рекорд (939 минут) держался с сезона 1999/2000.

«Медведева не поздравляли. Эту миссию выполнили болельщики. У нас рассматриваются общекомандные дела, а личные успехи не доминируют. Рады за Никиту, но это не нужно феерично отмечать», — прокомментировал наставник Иван Данильянц.

Ранее по теме: «Медведев спас «Ростов» от поражения в двух эпизодах»

А вот тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рекорду подопечного обрадовался, отметив, что «сухие» серии — общая заслуга команды.

«Без хорошо организованной игры не установишь подобные достижения. Теперь нужно двигаться дальше, впереди сложный матч с тульским «Арсеналом», — сказал Кафанов.

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