Ибрагимович перенес операцию на колене

Лондон, , 10:14 — REGNUM Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед», успешно перенес операцию на травмированном колене. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил агент футболиста Мино Райола.

«Ибрагимович успешно перенес операцию на колене, — говорит Райола. — Его ждет полное восстановление».

При этом агент добавил, что шведский спортсмен из-за повреждения колена не планирует завершать карьеру, так как травма оказалась не настолько серьезной.

Напомним, что 35-летний форвард английского «Манчестер Юнайтед» получил травму колена в матче Лиги Европы против «Андерлехта» (Бельгия) и выбыл на несколько месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович объявил о переходе в «Манчестер Юнайтед» из французского «ПСЖ» в конце июня 2016 года. Официальный дебют спортсмена в составе «красных дьяволов» состоялся в матче за Суперкубок Англии 7 августа.

Читайте также: ФК «Лос-Анджелес» готов предложить контракт Ибрагимовичу