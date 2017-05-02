В Вооруженных силах РФ появится мобильный спортивный комплекс
Данный комплекс апробирован на авиабазе Хмеймим в Сирии
Москва, 2 мая 2017, 09:17 — REGNUM В Минобороны России разработан мобильный спортивный комплекс, укомплектованный выносным спортивным оборудованием и инвентарем, сообщили в военном ведомстве.
Модульная система является универсальным решением по превращению комнаты для занятий физической подготовкой в полноценный тренажерный зал с современными отечественными спортивными снарядами.
В комнате могут заниматься до 10 военнослужащих одновременно.
Данный комплекс успешно прошел государственные испытания и апробирован на авиабазе Хмеймим в Сирии, где доказал свою пользу.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ уделяет большое внимание развитию спорта среди военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах РФ действуют четыре отдельные спортивные роты, воссоздание которых началось в 2013 году. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в скором времени в России появятся еще одна или две спортивные роты.
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.