В Вооруженных силах РФ появится мобильный спортивный комплекс

Москва, , 09:17 — REGNUM В Минобороны России разработан мобильный спортивный комплекс, укомплектованный выносным спортивным оборудованием и инвентарем, сообщили в военном ведомстве.

Модульная система является универсальным решением по превращению комнаты для занятий физической подготовкой в полноценный тренажерный зал с современными отечественными спортивными снарядами.

В комнате могут заниматься до 10 военнослужащих одновременно.

Данный комплекс успешно прошел государственные испытания и апробирован на авиабазе Хмеймим в Сирии, где доказал свою пользу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ уделяет большое внимание развитию спорта среди военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах РФ действуют четыре отдельные спортивные роты, воссоздание которых началось в 2013 году. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в скором времени в России появятся еще одна или две спортивные роты.