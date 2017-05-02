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«Ростов» играл с «Амкаром» осторожно и внимательно»

Спорт

Наставник жёлто-синих прокомментировал победный матч своей команды

Болельщики ФК «Ростов»
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Болельщики ФК «Ростов»

Ростов-на-Дону, 2 мая 2017, 07:40 — REGNUM  Игру «Ростова» с пермским «Амкаром» наставник жёлто-синих назвал матчем, ход которого удалось переломить за счет характера. Как отметил Иван Данильянц, сказывается отсутствие травмированных игроков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской футбольной дружины 2 мая.

«Действовали осторожно, внимательно. «Амкар» из полумомента может создать опасность. С пермяками всегда тяжелые встречи», — сказал главный тренер.

Отметим, что забил единственный гол в матче Александр Бухаров, отличившийся дублем в игре с лидером российского чемпионата — столичным «Спартаком».

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Пока не может в полной мере проявить себя «иранский Месси», как называют форварда ростовчан Сердара Азмуна. Причины Данильянц назвать затруднился. Переутомление сказывается на регулярной потере игроков обороны.

«Наша стратегия — выходить на каждый матч и добиваться локального успеха. Мы ждем, что скоро вернутся Тимофей Калачев и Миха Мевля, и, может, созреет Владимир Гранат. Так что надеемся, что будет подкрепление», — заключил тренер.

А подкрепление «Ростову» необходимо, так как команда борется за выход в Лигу Европы УЕФА. Но пока на несколько очков опережает футболистов Дона «Краснодар». Ростовчане — на пятой строчке в турнирной таблице.

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