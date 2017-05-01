Сыгран 26-й тур чемпионата России по футболу, предстоит борьба за 2 место

Москва, , 22:27 — REGNUM 26-й тур чемпионата России по футболу прошёл с 29 апреля по 1 мая.

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) 0:1

«Терек» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург) 5:2

«Уфа» — «Арсенал» (Тула) 1:0

ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) 1:2

«Ростов» — «Амкар» (Пермь) 1:0

«Томь» (Томск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:2

«Крылья Советов» (Самара) — «Оренбург» 1:1

«Краснодар» — «Анжи» (Махачкала) 0:0

ЦСКА проиграл в московском «дерби» «Спартаку» и пропустил на второе место «Зенит». Санкт-петербургский клуб ещё может стать первым, если «Спартак» не выиграет ни одного из четырёх оставшихся матчей, а «Зенит» все их наоборот выиграет. Но скорее всего даже победа в четырёх оставшихся матчах, если такое случится, принесёт «Зениту» только второе место и путёвку в отбор Лиги чемпионов. Надо учесть, что из четырёх матчей два — игры с «Краснодаром» и «Локомотивом». Достаточно, чтобы воздержаться от прогнозов. Финиш чемпионата будет интересным.

Кроме мест на пьедестале есть ещё два места на вылет из Премьер-Лиги и два места в переходный турнир. Здесь тоже вопросы есть. Только если «Томь» не вылетит в ФНЛ напрямую, то это будет намного более неожиданным, чем если «Спартак» окажется вторым.

Завтра, 2 мая, состоится финал Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Урал». Свои матчи 26-го тура они проиграли.

Подробнее об играх 26-го тура читайте:

Каррера об игре против ЦСКА: «Было тяжело, но мы победили»

«Ростов» переиграл «Амкар» в матче РФПЛ

«Зенит» переиграл «Томь» в матче РФПЛ

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом»

"Краснодар» сыграл вничью с «Анжи»

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотретьздесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В чемпионате России по футболу посреди недели сыгран 25-й тур