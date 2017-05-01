Самедов: «В «Спартаке», конечно, как дома»
«Сделаю все для команды»
Москва, 1 мая 2017, 21:53 — REGNUM Полузащитник сборной России Александр Самедов, ранее выступавший за московский «Локомотив», не жалеет о возвращении в «Спартак». Об этом, как передает «Спорт-Экспресс», сообщил сам футболист.
«Сделаю все для команды, — говорит Самедов. — Не жалею о переходе в клуб. В «Спартаке», конечно, как дома!»
При этом полузащитник добавил, что он верит в «чемпионство «Спартака».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января полузащитник сборной России Александр Самедов подписал контракт со столичным клубом «Спартак». Трудовое соглашение 32-летнего футболиста с клубом вступило в силу с 18 января.
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