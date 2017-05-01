Четвертьфиналы Единой Лиги ВТБ начались матчем «Зенит« — ВЭФ
«Зенит» в серии до четырёх побед вышел вперёд 1:0
Санкт-Петербург, 1 мая 2017, 21:32 — REGNUM Результат первого из матчей четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ, сыгранного 1 мая в Санкт-Петербурге.
- «Зенит» (Санкт-Петербург) — ВЭФ (Рига, Латвия) 93:81 (26:15 24:26 23:21 20:19), счёт в серии 1:0
Следующий матч «Зенит» сыграет снова на своей площадке 3 мая, а 4 мая стартует второй четвертьфинал, в котором «Химки» примут «Енисей».
Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: Баскетбол. Завершён регулярный чемпионат Единой Лиги ВТБ
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Что знал мальчик из Рая
NB!
01.05.17
Ливия: договорятся ли русские и американцы?
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
NB!
01.05.17
Феминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
NB!
01.05.17
Россия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
NB!
01.05.17
Католическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
NB!
01.05.17
«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
NB!
01.05.17
«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
NB!
01.05.17
Кто провожает самолеты
NB!
01.05.17
Посадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
NB!
01.05.17
Зачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
NB!
01.05.17
Свалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы