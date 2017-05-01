Санкт-Петербург, , 21:32 — REGNUM Результат первого из матчей четвертьфинальных серий Единой Лиги ВТБ, сыгранного 1 мая в Санкт-Петербурге.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — ВЭФ (Рига, Латвия) 93:81 (26:15 24:26 23:21 20:19), счёт в серии 1:0

Следующий матч «Зенит» сыграет снова на своей площадке 3 мая, а 4 мая стартует второй четвертьфинал, в котором «Химки» примут «Енисей».

Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.

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