В женской гандбольной Суперлиге в финале сыграют «Ростов-Дон» и «Лада»

Ростов-на-Дону, , 21:16 — REGNUM Результаты ответных полуфинальных матчей женской гандбольной Суперлиги, сыгранных 1 мая в Ростове-на-Дону и Тольятти.

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) 32:21 (15:11 17:10)

(15:11 17:10) «Лада» (Тольятти) — «Звезда» (Звенигород) 32:27 (18:14 14:13)

Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В женской гандбольной Суперлиге сыграны первые полуфинальные матчи