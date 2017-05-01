В женской гандбольной Суперлиге в финале сыграют «Ростов-Дон» и «Лада»
Свои полуфинальные серии до двух побед они уверенно завершили в двух матчах
Ростов-на-Дону, 1 мая 2017, 21:16 — REGNUM Результаты ответных полуфинальных матчей женской гандбольной Суперлиги, сыгранных 1 мая в Ростове-на-Дону и Тольятти.
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) 32:21 (15:11 17:10)
- «Лада» (Тольятти) — «Звезда» (Звенигород) 32:27 (18:14 14:13)
Положение команд в розыгрыше женской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В женской гандбольной Суперлиге сыграны первые полуфинальные матчи
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