Чемпионками России в 11-й раз стали баскетболистки екатеринбургской УГМК
В пятом решающем матче баскетболистки УГМК обыграли курских динамовок, которые, таким образом, стали лучшими в Европе и вторыми в России
Курск, 1 мая 2017, 21:05 — REGNUM Результат пятого матча финальной серии женской баскетбольной Премьер-Лиги, который прошёл 1 мая в Курске.
- «Динамо» (Курск) — УГМК (Екатеринбург) 82:83 (20:22 20:19 17:20 25:22), счёт в серии 2:3
Вопрос о чемпионстве разрешился в пятом матче финальной серии, который завершился с разницей всего в одно очко.
Баскетболистки УГМК в 11-й раз стали чемпионками России, причём девятый раз подряд.
Читайте ранее в этом сюжете: В женской баскетбольной Премьер-лиге счёт в финальной серии снова равный
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