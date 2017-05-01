Сборная России обыграла Чехию в матче Евротура
Чехия — Россия — 3:4 Б
Прага, 30 апреля 2017, 23:19 — REGNUM Сборная России по хоккею переиграла национальную команду Чехии в заключительном матче третьего этапа Евротура. Встреча, прошедшая 30 апреля в Ческе-Будеевице, завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе победителей голевыми действиями отметились Евгений Дадонов, Иван Проворов и Никита Гусев (шайба + победный буллит). У команды Чехии шайбы забросили Томаш Гика, Петр Врана и Ян Коварж.
Таким образом, сборная России, ранее уступившая Швеции (3:4) и Финляндии (0:1), заняла третье место на чешском этапе Евротура.
Евротур. Чешские игры. 3-й тур
Чехия — Россия — 3:4 Б (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).
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