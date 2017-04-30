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«Зенит-Казань» в волейбольной Лиге чемпионов победил в третий раз подряд

Спорт

В финале со счётом 3:0 казанцы обыграли итальянскую «Перуджу»

Рим, 30 апреля 2017, 21:38 — REGNUM  30 мая в Риме прошёл финальный матч волейбольной Лиги чемпионов.

  • «Перуджа» (Италия) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 23:25 14:25)

Зенитовцы полностью переиграли своих соперников, не оставляя им никаких шансов. Великолепная победа принесла им третий подряд титул победителей Лиги чемпионов.

Теперь 7 мая для начнутся игры «Финала шести» российской волейбольной Суперлиги.

Результаты игр в волейбольной Лиге чемпионов можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В «Финале четырёх» Лиги чемпионов волейболисты «Зенит-Казани» вышли в финал

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