«Зенит-Казань» в волейбольной Лиге чемпионов победил в третий раз подряд
В финале со счётом 3:0 казанцы обыграли итальянскую «Перуджу»
Рим, 30 апреля 2017, 21:38 — REGNUM 30 мая в Риме прошёл финальный матч волейбольной Лиги чемпионов.
- «Перуджа» (Италия) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 23:25 14:25)
Зенитовцы полностью переиграли своих соперников, не оставляя им никаких шансов. Великолепная победа принесла им третий подряд титул победителей Лиги чемпионов.
Теперь 7 мая для начнутся игры «Финала шести» российской волейбольной Суперлиги.
Результаты игр в волейбольной Лиге чемпионов можно посмотреть здесь.
Читайте ранее в этом сюжете: В «Финале четырёх» Лиги чемпионов волейболисты «Зенит-Казани» вышли в финал
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