«Зенит-Казань» в волейбольной Лиге чемпионов победил в третий раз подряд

Рим, , 21:38 — REGNUM 30 мая в Риме прошёл финальный матч волейбольной Лиги чемпионов.

«Перуджа» (Италия) — «Зенит-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 23:25 14:25)

Зенитовцы полностью переиграли своих соперников, не оставляя им никаких шансов. Великолепная победа принесла им третий подряд титул победителей Лиги чемпионов.

Теперь 7 мая для начнутся игры «Финала шести» российской волейбольной Суперлиги.

Результаты игр в волейбольной Лиге чемпионов можно посмотреть здесь.

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