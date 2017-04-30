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«Тоттенхэм» переиграл «Арсенал» в матче АПЛ

Спорт

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) – «Арсенал» (Лондон) – 2:0

Лондон, 30 апреля 2017, 20:51 — REGNUM  Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» на своем поле переиграли «Арсенал» в матче тридцать пятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 30 апреля на стадионе «Уайт Харт Лэйн» в Лондоне, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голевыми действиями отметились Деле Алли и Харри Кейн.

После тридцати четырех матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм Хотспур» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 77 очков. Клуб «Арсенал», набравший 60 баллов после тридцати трех игр, находится на шестой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 35-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — «Арсенал» (Лондон) — 2:0 (0:0).

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