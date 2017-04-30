Каррера об игре против ЦСКА: «Было тяжело, но мы победили»

Москва, , 20:38 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча двадцать шестого тура Российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ) с ЦСКА.

«Мы не нервничали, мы стояли перед другой командой, которая хорошо играет в футбол, — цитирует Карреру «Р-Спорт». — У ЦСКА хорошие игроки, в первом тайме мы смогли забить, нам было тяжело, но мы победили, и это самое главное».

При этом наставник «красно-белых» добавил, что «Спартак» пока только выиграл дерби, но не чемпионат страны.

«Когда мы математически будем чемпионами, тогда и будем петь чемпионские песни», — добавил Каррера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля «Спартак» переиграл ЦСКА в матче 26-го тура национального первенства. Встреча, прошедшая 30 апреля на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1.

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