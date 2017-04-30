«Марсель» переиграл «Кан» в чемпионате Франции

Париж, , 19:46 — REGNUM Футбольный клуб «Кан» на своем поле уступил «Марселю» в матче тридцать пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 30 апреля на стадионе «Мишель д`Орнано» в Кане, завершилась со счетом 1:5.

В составе гостей голевыми действиями отметились Флориан Товен (хет-трик) и Максим Лопес (дубль). У хозяев поля единственный мяч провел Иван Сантини.

После тридцати пяти матчей в чемпионате Франции «Марсель» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Клуб «Кан», набравший 33 балла, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Франции. 35-й тур

«Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5 (1:3).

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