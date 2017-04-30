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«Спартак» второй раз в сезоне обыграл ЦСКА

Спорт

На данный момент «Спартак» идет на первом месте с 60-ю очками. ЦСКА остался на 2-й строчке с 50-ю очками

Алексей Березуцкий (ЦСКА)
Иллюстрация: Pfc-cska.com
Алексей Березуцкий (ЦСКА)

Москва, 30 апреля 2017, 19:13 — REGNUM  30 апреля на стадионе «ВТБ-Арена» был разыгран матч 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами ЦСКА и «Спартак». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «красно-белых».

На 32-й минуте бразильский форвард Луис Адриано открыл счет, замкнув прострел Ивелина Попова с правого фланга — 0:1.

В конце первого тайма российский защитник Алексей Березуцкий сравнял счет ударом головы после подачи Бибраса Натхо со штрафного — 1:1.

На 51-й минуте российский опорный полузащитник Денис Глушаков вывел гостей вперед, замкнув прострельную передачу Попова после ошибки Виктора Васина — 1:2.

Статистика матча (ЦСКА/ «Спартак»)

Удары 11/10

Удары в створ 5/6

Владение 45%/55%

Фолы 15/10

На данный момент «Спартак» идет на первом месте с 60-ю очками. «ЦСКА» остался на 2-й строчке с 50-ю очками.

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Васин, Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Ионов, Витиньо.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов, Промес, Адриано.

Главный арбитр матча: Владислав Безбородов.

Предупреждения: Джикия — 45, Васин — 55, Тошич — 90+5

Голы: Адриано 32 — 0:1, А. Березуцкий 45 — 1:1, Глушаков 51 — 1:2.

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