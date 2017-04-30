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«Кротоне» и «Милан» сыграли вничью

Спорт

«Кротоне» (Кротоне) – «Милан» (Милан) – 1:1

«Кротоне» (Кротоне) – «Милан» (Милан) – 1:1
Иллюстрация: Acmilan.com
«Кротоне» (Кротоне) – «Милан» (Милан) – 1:1

Рим, 30 апреля 2017, 18:44 — REGNUM  Футбольный клуб «Кротоне» на своем поле сыграл вничью с «Миланом» в матче тридцать четвертого тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая 30 апреля на стадионе «Эцио Шида» в Кротоне, завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Марселло Тротта, у гостей мяч забил Габриэль Палетта.

После тридцати четырех матчей в чемпионате Италии «Милан» пока находится на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Клуб «Кротоне», набравший 25 баллов, находится на восемнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 34-й тур

«Кротоне» (Кротоне) — «Милан» (Милан) — 1:1 (1:0).

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