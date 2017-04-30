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«Барселона» одержала уверенную победу над «Эспаньолом»

Спорт

На данный момент «Барселона» поднялась на первое место, набрав 81 очко. «Эспаньол» остался на 9-м месте с 50-ю очками

Мадрид, 29 апреля 2017, 23:34 — REGNUM  29 апреля на стадионе «Корнелья-Эль Прат» был разыгран матч 35-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Эспаньол» и «Барселона». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу «сине-гранатовых».

На 50-й минуте форвард сборной Уругвая Луис Суарес открыл счет после ошибочного паса игрока хозяев — 0:1.

На 77-й минуте хорватский диспетчер Иван Ракитич удвоил преимущество гостей ударом в дальний угол после разрезающего паса Лионеля Месси — 0:2.

В конце матча Суарес оформил дубль после ошибки в обороне Аарона Кариколя — 0:3.

Статистика матча («Эспаньол"/"Барселона»)

Удары 5/13

Удары в створ 3/9

Владение 34%/66%

Фолы 19/18

На данный момент «Барселона» поднялась на первое место, набрав 81 очко. «Эспаньол» остался на 9-м месте с 50-ю очками.

Составы на матч:

«Эспаньол»: Лопес, Кариколь, Лопес, Лопес, Рейеш, Санчес, Хурадо, Фуэго, Морено, Кайседо.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Гомеш, Суарес, Месси, Неймар.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Предупреждения: Морено — 14, Кариколь — 58, Фуэго — 68.

Голы: Суарес 50 — 0:1, Ракитич 77 — 0:2, Суарес 87 — 0:3.

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