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В «Финале четырёх» Лиги чемпионов волейболисты «Зенит-Казани» вышли в финал

Спорт

В полуфинале казанские волейболисты обыграли немецкий «Берлин», который на пути в «Финал четырёх» несколько неожиданно победил московское «Динамо»

Рим, 29 апреля 2017, 23:22 — REGNUM  Результат полуфинального матча Лиги чемпионов, который прошёл 29 апреля в Риме.

  • «Берлин» — «Зенит-Казань» 0:3 (21:25 22:25 13:25)

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт тоже в Риме 30 апреля, соперником казанских волейболистов будет итальянский клуб «Перуджа».

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит-Казань» в волейбольной Лиге чемпионов обыграл «Белогорье»

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