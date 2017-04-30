В «Финале четырёх» Лиги чемпионов волейболисты «Зенит-Казани» вышли в финал

Рим, , 23:22 — REGNUM Результат полуфинального матча Лиги чемпионов, который прошёл 29 апреля в Риме.

«Берлин» — «Зенит-Казань» 0:3 (21:25 22:25 13:25)

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт тоже в Риме 30 апреля, соперником казанских волейболистов будет итальянский клуб «Перуджа».

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