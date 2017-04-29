Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА Фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 22:02 — REGNUM Олимпийская сборная России по хоккею завоевала Кубок АЛРОСА, переиграв в заключительном матче турнира команду Словении. Встреча, прошедшая 29 апреля в ледовом дворце «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:3. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

«Олимпийская сборная России в заключительном матче Кубка АЛРОСА переиграла национальную команду Словении и стала обладателем трофея», — говорится в сообщении.

В составе победителей голевыми действиями отметились Максим Шалунов (дубль), Степан Санников, Артем Ильенко и Александр Барабанов. У команды Словении шайбы забросили Боштьян Голичич, Ян Муршак и Кен Ограеншек.

Хоккей. Товарищеские матчи.

Сборная Россия — сборная Словении — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1).

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