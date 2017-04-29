Победительницами волейбольной Суперлиги стали динамовки Москвы

Казань, , 21:31 — REGNUM 28 и 29 апреля в финале женской в волейбольной Суперлиге сыграны два матча, в которых определился победитель чемпионата.

«Динамо-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) 2:3 (25:21 25:20 21:25 18:25 16:18)

(25:21 25:20 21:25 18:25 16:18) «Динамо-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) 1:3 (25:27 25:14 28:30 20:25)

Счёт в финальной серии стал 3:1 в пользу москвичек. Таким образом московское «Динамо» завоевало золотые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд.

Читайте ранее в этом сюжете: Бронзовые медали в Суперлиге завоевали волейболистки красноярского «Енисея»