«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
На данный момент «матрасники» идут на 3-й строчке с 71-м очком. «Лас-Пальмас» остался на 13-й позиции с 39-ю очками
Мадрид, 29 апреля 2017, 21:24 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Гран-Канария» был разыгран матч 35-го тура Испанской Преьмер-лиги между командами «Лас-Пальмас» и «Атлетико» (Мадрид). Матч завершился со счетом 0:5 в пользу «матрасников».
В дебюте матча французский скоростной форвард Кевин Гамейро открыл счет, замкнув прострел Сауля с левого фланга атаки — 0:1.
На 17-й минуте испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес удвоил преимущество гостей ударом головы после подачи Коке с углового флажка — 0:2.
В следующей же атаке Гамейро оформил дубль — 0:3. Ассистом отметился Николас Гайтан.
На 72-й минуте ганский опорный полузащитник Томас Партей довел счет до разгромного после прострела Анхеля Корреа с правого фланга — 0:4.
На 90-й минуте испанский форвард Фернандо Торрес довершил разгром после ассиста Филиппе Луиса — 0:5.
Статистика матча («Лас-Пальмас"/"Атлетико»)
Удары 10/8
Удары в створ 4/7
Владение 49%/51%
Фолы 6/13
На данный момент «матрасники» идут на 3-й строчке с 71-м очком. «Лас-Пальмас» остался на 13-й позиции с 39-ю очками.
Составы на матч:
«Лас-Пальмас»: Варас, Гарсия, Маседо, Бигас, Кастеляно, Родригес, Сантана, Меса, Халилович, Пласерес, Боатенг.
«Атлетико»: Облак, Луис, Савич, Эрнандес, Хименес, Коке, Сауль, Габи, Гайтан, Гризманн, Гамейро.
Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.
Предупреждения: Боатенг — 6, Сауль — 14, Савич — 31, Хесе — 32, Халилович — 56, Гайтан — 61.
Удаления: Боатенг — 65.
Голы: Гамейро 2 — 0:1, Сауль 17 — 0:2, Гамейро 18 — 0:3, Партей 72 — 0:4, Торрес 90 — 0:5.
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