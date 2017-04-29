«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»

Мадрид, , 19:06 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 35-го тура Испанской Премьер-лиги между командами «Реал» (Мадрид) и «Валенсия». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

На 27-й минуте португальский форвард Криштиану Роналду открыл счет ударом головы после подачи Даниэля Карвахаля — 1:0.

На 82-й минуте испанский опорный полузащитник Даниэль Парехо сравнял счет ударом со штрафного — 1:1.

Через 6 минут бразильский латераль Марсело вывел «сливочных» вперед после ассиста Альваро Мораты — 2:1.

Статистика матча («Реал"/"Валенсия»)

Удары 12/8

Удары в створ 5/2

Владение 58%/42%

Фолы 13/10

На данный момент «Реал» идет на первом месте с 81-м очком. «Летучие мыши» идут на 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков.

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело, Кросс, Каземиро, Модрич, Роналду, Бензема, Родригес.

«Валенсия»: Алвес, Мангала, Монтойа, Гарай, Лато, Эль-Хаддади, Парехо, Орельяна, Нани, Солер, Мина.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Парехо — 21, Лато — 25, Каземиро — 52, Гарай — 56, Мангала — 64, Мората — 77, Модрич — 82.

Голы: Роналду 27 — 1:0, Парехо 82 — 1:1, Марсело 88 — 2:1.

Незабитые пенальти: Роналду — 57.