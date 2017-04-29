Джейми Варди в очередной раз принес «Лестеру» победу
На данный момент «дрозды» идут на 8-й строчке с 43-мя очками. «Лисы» поднялись на 12-ю строчку, набрав 40 очков
Лондон, 29 апреля 2017, 18:53 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Хоторн» был разыгран матч 35-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Вест Бромвич» и «Лестер». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «лис».
На 43-й минуте скоростной форвард сборной Англии Джейми Варди открыл счет после разрезающего паса Синдзи Оказаки — 0:1.
Статистика матча («Вест Бромвич"/"Лестер»)
Удары 13/6
Удары в створ 4/1
Владение 56%/44%
Фолы 14/9
На данный момент «дрозды» идут на 8-й строчке с 43-мя очками. «Лисы» поднялись на 12-ю строчку, набрав 40 очков.
Составы на матч:
«Вест Бромвич»: Фостер, Ньом, Эванс, Маколей, Доусон, Якоб, Моррисон, Ливермор, Брант, Шадли, Рондон.
«Лестер»: Шмейхель, Хут, Симпсон, Фукс, Беналуан, Дринкуотер, Олбрайтон, Ндиди, Марез, Варди, Оказаки.
Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.
Предупреждения: Дринкуотер — 16, Якоб — 22, Беналуан — 52, Моррисон — 66.
Голы: Варди 43 — 0:1.
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