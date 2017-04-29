«Саутгемптон» и «Халл Сити» голов не забили
На данный момент «святые» идут на 9-м месте с 41-м очком. «Тигры» остались на 17-й позиции с 34-мя очками
Лондон, 29 апреля 2017, 18:51 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Сент-Мэрис» был разыгран матч 35-го тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Саутгемптон» и «Халл Сити». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Саутгемптон"/"Халл Сити»)
Удары 7/6
Удары в створ 3/1
Владение 53%/47%
Фолы 7/10
На данный момент «святые» идут на 9-м месте с 41-м очком. «Тигры» остались на 17-й позиции с 34-мя очками.
Составы на матч:
«Саутгемптон»: Форстер, Соареш, Есида, Бертранд, Стивенс, Дэвис, Тадич, Ромеу, Буфаль, Редмонд, Габбьядини.
«Халл Сити»: Якупович, Робертсон, Магир, Раноккья, Аль-Мухаммади, Н’Диай, Клукас, Гросицкий, Эвандро, Маркович, Ньяссе.
Главный арбитр матча: Майк Дин.
Предупреждения: Магир — 70, Н'Диай — 90+2, Раноккья — 90+2.
Незабитые пенальти: Тадич — 90+1.
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