«Рубин» одержал минимальную победу над «Локомотивом»

Москва, , 18:23 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Рубин». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «рубиновых».

На 20-й минуте матча российский вингер Денис Ткачук открыл счет, замкнув проникающую передачу Рифата Жемалетдинова — 0:1.

Статистика матча («Локомотив"/"Рубин»)

Удары 14/8

Удары в створ 5/4

Владение 56%/44%

Фолы 10/12

На данный момент «Рубин» поднялся на 10-ю строчку, набрав 32 очка. «Железнодорожники» остались на 7-й позиции с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Фарфан, Коломейцев, Денисов, Баринов, Ари.

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Набиулин, Санчес, Камболов, М’Вила, Цакташ, Рочина, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников.

Главный арбитр матча: Кирилл Левников.

Предупреждения: Фарфан — 30, Баринов — 55, Санчес — 71, Цакташ — 82.

Голы: Ткачук 20 — 0:1.