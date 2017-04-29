«Рубин» одержал минимальную победу над «Локомотивом»
На данный момент «Рубин» поднялся на 10-ю строчку, набрав 32 очка. «Железнодорожники» остались на 7-й позиции с 35-ю очками
Москва, 29 апреля 2017, 18:23 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Локомотив» был разыгран матч 26-го тура Российской Футбольной Премьер-лиги между командами «Локомотив» и «Рубин». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «рубиновых».
На 20-й минуте матча российский вингер Денис Ткачук открыл счет, замкнув проникающую передачу Рифата Жемалетдинова — 0:1.
Статистика матча («Локомотив"/"Рубин»)
Удары 14/8
Удары в створ 5/4
Владение 56%/44%
Фолы 10/12
На данный момент «Рубин» поднялся на 10-ю строчку, набрав 32 очка. «Железнодорожники» остались на 7-й позиции с 35-ю очками.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Михалик, Игнатьев, Денисов, Фернандеш, Фарфан, Коломейцев, Денисов, Баринов, Ари.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Набиулин, Санчес, Камболов, М’Вила, Цакташ, Рочина, Ткачук, Жемалетдинов, Канунников.
Главный арбитр матча: Кирилл Левников.
Предупреждения: Фарфан — 30, Баринов — 55, Санчес — 71, Цакташ — 82.
Голы: Ткачук 20 — 0:1.
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