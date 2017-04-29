«Боруссия Дортмунд» не смогла одолеть «Кельн»
На данный момент «шмели» идут на 3-м месте с 57-ю очками. «Козлы» поднялись на 8-е место, набрав 42 очка
Берлин, 29 апреля 2017, 18:20 — REGNUM 29 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 31-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Кельн». Матч завершился со счетом 0:0.
Статистика матча («Боруссия"/"Кельн»)
Удары 19/2
Удары в створ 5/0
Владение 68%/32%
Фолы 7/13
На данный момент «шмели» идут на 3-м месте с 57-ю очками. «Козлы» поднялись на 8-е место, набрав 42 очка.
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Сократис, Гинтер, Шмельцер, Дурм, Кагава, Кастро, Вайгль, Ройс, Обамеянг, Пулишич.
«Кельн»: Хорн, Суботич, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Йойич, Битенкур, Леманн, Модест.
Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.
Предупреждения: Дурм — 9, Битенкур — 39, Кастро — 84, Клюнтер — 90.
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