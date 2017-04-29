В женской баскетбольной Премьер-лиге счёт в финальной серии снова равный

Екатеринбург, , 16:53 — REGNUM 27 и 28 апреля в Екатеринбурге прошли ещё два матча финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги.

27 апреля

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Курск) 62:78 (13:29 14:16 21:19 14:14)

28 апреля

УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Курск) 82:75 (13:24 28:14 13:20 28:17)

Пятый матч финальной серии пройдёт в Курске 1 мая. В нём и определится победитель чемпионата России.

Читайте ранее в этом сюжете:

Оренбургская «Надежда» стала бронзовым призером баскетбольной Премьер-лиги

Читайте ранее в этом сюжете: В баскетбольной Премьер-лиге началась борьба за золото и за бронзу