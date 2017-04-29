В женской баскетбольной Премьер-лиге счёт в финальной серии снова равный
Курское «Динамо» и УГМК в Екатеринбурге одержали по одной победе
Екатеринбург, 29 апреля 2017, 16:53 — REGNUM 27 и 28 апреля в Екатеринбурге прошли ещё два матча финальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги.
27 апреля
- УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Курск) 62:78 (13:29 14:16 21:19 14:14)
28 апреля
- УГМК (Екатеринбург) — «Динамо» (Курск) 82:75 (13:24 28:14 13:20 28:17)
Пятый матч финальной серии пройдёт в Курске 1 мая. В нём и определится победитель чемпионата России.
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