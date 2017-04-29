МИД РФ ответил на «фейковую» публикацию The Sun «Расизм в России»

Москва, , 10:58 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало британский таблоид The Sun, который опубликовал статью о беспорядках на матче между командами из Киева и Донецка под заголовком «Расизм в России». Соответствующее заявление распространила сегодня, 29 апреля, пресс-служба МИД РФ.

«Удивлены непрофессионализмом популярного британского таблоида The Sun, опубликовавшего в онлайн-разделе «Football» видео «Расизм в России» о бесчинствах украинских болельщиков в Киеве», — сказано в заявлении МИД РФ, размещенном в разделе отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.

МИД РФ отметил, что даже читатели The Sun в социальных сетях возмутились недостоверностью информации в статье. После критики в соцсетях издание внесло правки в материал, но у российского внешнеполитического ведомства остались вопросы по поводу причин этой «географической ошибки».

Российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что его прогноз о попытках западных СМИ нанести ущерб репутации России как страны, готовящейся принять Кубок конфедераций в 2017 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году, сбывается.