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МИД РФ ответил на «фейковую» публикацию The Sun «Расизм в России»

Спорт

Британский таблоид пытается нанести ущерб России, которая является страной — хозяйкой Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году

МИД РФ
Иллюстрация: Homayun.org
МИД РФ

Москва, 29 апреля 2017, 10:58 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации раскритиковало британский таблоид The Sun, который опубликовал статью о беспорядках на матче между командами из Киева и Донецка под заголовком «Расизм в России». Соответствующее заявление распространила сегодня, 29 апреля, пресс-служба МИД РФ.

«Удивлены непрофессионализмом популярного британского таблоида The Sun, опубликовавшего в онлайн-разделе «Football» видео «Расизм в России» о бесчинствах украинских болельщиков в Киеве», — сказано в заявлении МИД РФ, размещенном в разделе отслеживающем недостоверную информацию о России в СМИ.

МИД РФ отметил, что даже читатели The Sun в социальных сетях возмутились недостоверностью информации в статье. После критики в соцсетях издание внесло правки в материал, но у российского внешнеполитического ведомства остались вопросы по поводу причин этой «географической ошибки».

Российское внешнеполитическое ведомство констатировало, что его прогноз о попытках западных СМИ нанести ущерб репутации России как страны, готовящейся принять Кубок конфедераций в 2017 году и Чемпионат мира по футболу в 2018 году, сбывается.

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МИД России
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