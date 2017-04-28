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В чемпионате России по футболу посреди недели сыгран 25-й тур

Спорт

Пока «Спартак» идёт к чемпионству весьма уверенно

Москва, 28 апреля 2017, 13:16 — REGNUM  Завершился 25-й тур чемпионата России по футболу. Он прошёл 25, 26 и 27 апреля. Вот его результаты.

  • «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) 1:0
  • «Ростов» — «Уфа» 1:0
  • «Оренбург» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:1
  • «Рубин» (Казань) — «Терек» (Грозный) 0:1
  • «Арсенал» (Тула) — «Крылья Советов» (Самара) 2:0
  • ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) 4:0
  • «Амкар» (Пермь) — «Краснодар» 0:2
  • «Анжи» (Махачкала) — «Томь» (Томск) 3:3

Московский «Спартак» успешно провёл игру с «Уралом», который хотя и застрял безнаждёжно в глубине турнирной таблицы, продолжает бороться в чемпионате. В ведь значение для екатеринбуржцев имеет, по большому счёту, только Кубок России, где им предстоит в финале сыграть с «Локомотивом».

«Локомотив» в дерби с ЦСКА выглядел крайне не убедительно, а ведь финал Кубка уже 2 мая. Правда и «Локомотив», и «Урал» 29 апреля проведут матчи 27-го тура, так что как команды на фоне усталости сыграют финальный матч предполагать трудно.

«Зенит» добыл победу в Оренбурге за счёт пенальти, назначенного в начале первого тайма. Игра же «Зенита» продолжает разочаровывать.

Больше, чем «Зенит», разочаровывает своих болельщиков только «Рубин». Похоже, что эти клубы того гляди отправятся, по примеру «Спартака», в путешствие под названием «найди подходящего тренера». Оно может быть долгим.

В хвосте турнирной таблицы важную победу отпраздновал «Арсенал», победивший «Крылья Советов». Сейчас чистое выбывание из Премьер-Лиги у «Томи» и «Крыльев Советов», но «Арсенал» и «Оренбург» тоже под угрозой, и будут в оставшихся матчах особо опасны.

Подробнее об играх 25-го тура читайте:

«Медведев спас «Ростов» от поражения в двух эпизодах»

Три пенальти спасли «Анжи» от поражения в матче с «Томью»

Положение клубов в розыгрыше чемпионата России по футболу можно посмотреть здесь.

Читайте ранее в этом сюжете: В чемпионате России по футболу сыгран 24-й тур

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Чемпионат России по футболу
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