Безбородов о матче «Томь» – «Анжи»: «Три пенальти назначены верно»

Москва, , 11:28 — REGNUM Решения о назначении трех пенальти в матче двадцать пятого тура чемпионата России «Анжи» (Махачкала) — «Томь» (Томск) было правильным. Об этом сообщил арбитр Владислав Безбородов в интервью «Спорт-Экспресс».

«Три пенальти назначены верно, — говорит он. — Будь в этих решениях ошибки, тогда другое дело. А так — правда на моей стороне».

Безбородов также добавил, что ему удалось сделать качественно свою работу.

«Меня ничего не гложет, — говорит арбитр. — Нормальный подход».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Томью» в матче двадцать пятого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Каспийске, завершилась со счетом 3:3. У махачкалинской команды хет-трик оформил Арсен Хубулов, забивший все три мяча с одиннадцатиметровой отметки.

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