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Член комитета ФИФА признался в получении взяток

Спорт

Ричард Лай согласился выплатить штраф свыше $1 млн

Нью-Йорк, США, 28 апреля 2017, 10:45 — REGNUM  Обвиняемый в коррупции член комитета Международной федерации футбола (ФИФА) по аудиту и глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признал свою вину. Об этом сообщает Associated Press.

По данным следствия, Лай получил несколько взяток от футбольных функционеров. Помимо этого, в 2011 году представитель Азиатской конфедерации футбола (AFK), имя которого не раскрывается, передаю Лаю $100 тыс. Позже, когда чиновник AFK выдвинул свою кандидатуру на пост главы ФИФА, Лай отдал за него свой голос.

Кроме того, с период с 2009 по 2014 год футбольные чиновники передали Лаю в общей сложности почти $850 тыс., в обмен на это фигурант лоббировал их интересы в азиатском регионе.

В ходе заседания в Бруклине Ричард Лай признал свою вину во всех указанных случаях и согласился выплатить штраф свыше $1 млн. Он также признался в том, что скрывал счета в зарубежных банках.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году вокруг ФИФА разгорелся коррупционный скандал. Так, в мае в Цюрихе были арестованы несколько высокопоставленных чиновников организации, в декабре последовала новая волна арестов по запросу властей США. Фигурантов обвинили в коррупционных сделках вокруг заявок на чемпионаты мира и продаж прав на трансляции, а также в мошенничестве и отмывании денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Юристы нашли в ФИФА новые случаи коррупции чиновников — СМИ

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