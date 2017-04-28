«Питтсбург» одержал победу в первом матче полуфинальной серии
Первая встреча плей-офф Кубка Стэнли завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 3:2
Вашингтон, 28 апреля 2017, 08:58 — REGNUM Стартовала полуфинальная серия плей-офф Кубка Стэнли, особо интересная российским болельщикам. В ней «Вашинтон» Александра Овечкина противостоит «Питтсбургу» Евгения Малкина.В первой игре серии «Питтсбург» вырвал победу со счетом 3:2. Произошло это в тетьем периоде, когда Ник Бонино убежал один на один с вратарем «Кэпиталз» и вывел свою команду вперед.
В составе «Вашинтона» оба раза отличились россияне. На 39-й минуте шайбу забросил Александр Овечкин, а на 49-й Евгений Кузнецов. В составе «Питтсбурга» дубль оформил Сидни Кросби.
Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Тем не менее, его команда вышел вперед в серии со счетом 1:0.
В другом матче дня «Оттава» одержала победу на «Нью-Йорком» со счетом 2:1.
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