Мария Шарапова одержала вторую победу после дисквалификации

Москва, , 08:30 — REGNUM После 15-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией, Мария Шарапова продолжает выступления в рамках теннисного турнира в Штутгарте. Во втором круге она обыграла Екатерину Макарову — 7:5, 6:1.

Теперь в четвертьфинале Шарапову ждет встреча с 21-летней эстонкой Анетт Контавейт, которая смогла обыграть действующую чемпионку Roland Garros испанку Гарбинье Мугурусу.

Несмотря на то, что Шарапова начала матч довольно уверенно, игра в первом сете шла на равных. Переломный момент наступил в концовке первого сета, когда Макарова не сумела реализовать скрытый сет-болл. Во втором сете борьбы не получилось. В итоге 7:5, 6:1 в пользу Шараповой.

Напомним, что в июне 2016 года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года за употребление запрещенного препарата — мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 15 месяцев.

Победа над Макаровой стала для Шараповой второй после возвращения на корт. Двумя днями ранее она обыграла итальянку Роберту Винчи.

Кроме того, Шарапова продолжает набирать рейтинговые очки. В ближайший понедельник она займет место не ниже 400-го в рейтинге Мировой теннисной ассоциации.