Российские хоккеисты уступили Швеции в матче Евротура
Шведы забросили победную шайбу в овертайме
Стокгольм, 28 апреля 2017, 08:08 — REGNUM Сборная России по хоккею уступила в овертайме команде Швеции в матче чешского этапа Еврохоккейтура. Основное время завершилось со счетом 3:3. В составе россиян — дубль на счету Сергея Мозякина, еще одну шайбу забросил Виктор Антипин.
Победную шайбу в составе шведов провел на 65-й минуте Габриэль Ландескуг.
Напомним, что в рамках Евротура сборная России выиграла восемь матчей из десяти, досрочно выиграв турнир. Тренерский штаб не ставит перед сборной турнирных задач на этом этапе в Чехии и рассматривает его как подготовку к первенству мира.
Отметим, чешский этап Евротура проходит в преддверии чемпионата мира, который состоится с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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