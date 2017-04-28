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Оренбургская «Надежда» стала бронзовым призером баскетбольной Премьер-лиги

Спорт

Для победы оренбурженки обошлись минимум матчей с московским «Динамо». Итоговый счет серии (до трех побед) 0:3

Оренбург, 28 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  Оренбургский баскетбольный клуб «Надежда» завоевал бронзовые медали женской Премьер-Лиги. В борьбе за третье место ушло три матча с московским «Динамо». Все серию игр выиграли желто-бордовые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в БК «Надежда».

Серия матчей завершилась со счетом 0:3 в пользу «Надежды». Напомним, в Оренбурге 23 и 24 апреля желто-бордовые выиграли со счетом 61:52 и 99:51 соответственно.

После двух уверенных побед на домашней площадке команда была полна решимости завершить серию с бело-голубыми в третьем матче. В Москве 27 апреля «Надежда» переиграла столичный коллектив со счетом 77:70 и завоевала бронзовые медали российского чемпионата.

Перед серией матчей за третье место в Премьер-лиге разыгрывающий «Надежды» Елена Беглова отметила, что перед командой стоит задача — играть как они умеют. «Нам необходимо гнуть свою линию и выполнять все установки тренера. Не сваливаться в индивидуальные действия. У «Динамо» не очень длинная скамейка и если мы сдержим их лидеров — игра будет наша. Мы обязаны завоевывать медали!», — сказала спортсменка. Итог встреч с московским «Динамо» свидетельствует о том, что с задачей оренбурженки справились.

Читайте ранее в этом сюжете: В баскетбольной Премьер-лиге началась борьба за золото и за бронзу

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